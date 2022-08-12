Львівщина – лідер за кількістю відмінників з мультитесту

У Львівській області 1426 учасників національного мультипредметного тесту, який цьогоріч заміняє традиційне ЗНО, отримали максимальні 200 балів за іспит. Це – найбільше серед всіх областей в Україні. Про це повідомив у Facebook директор департаменту освіти і науки Львівської ОВА.

Так, у Львівській області 1426 випускників отримали по 200 балів з мультитесту. З них 88 осіб отримали по 200 балів із трьох предметів, 303 – з двох і 1035 осіб склали на максимальний бал тест з одного предмету.

За словами Олега Паски, це найбільша кількість максимальних результатів по всій Україні. Друге місце посідає Київ. Загалом в Україні 555 випускників отримали по 200 балів з трьох предметів, 1903 – з двох і 7507 – з одного.

«Дорогі випускники та учителі!Ви показали, що Україна освічена країна, що всупереч дикунам з московських боліт, Ви вчилися і навчали! Вітаю і дякую!», – привітав випускників директор департаменту освіти і науки Львівської ОВА.

Зазначимо, що минулого року у Львівщина також очолила рейтинг областей за результатами ЗНО. По 200 балів на ЗНО-2021 набрав 71 мешканець Львівщини. Максимальні бали випускники найчастіше отримали з англійської мови, математики та біології.

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