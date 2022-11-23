Медика Новороздільської лікарні судитимуть через смерть пацієнтки

На лаві підсудних опинився 32-річний лікар Новороздільської лікарні, якого обвинувачують у халатності, що призвела до смерті пацієнта. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури.

Йдеться про випадок, який стався ще влітку 2020 року у Новому Роздолі. До 32-річного лікаря міської лікарні звернулась літня жінка. Вона розповіла, що випала з другого поверху багатоквартирного будинку і потребує допомоги.

«Лікар не в повному обсязі провів огляд пацієнтки, не вставив відповідного діагнозу та скерував хвору додому. За короткий час її самопочуття погіршилось, жінку шпиталізували, однак врятувати її життя не вдалось», – кажуть у прокуратурі.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.140 (неналежне виконання професійних обов’язків) ККУ. Санкція статті передбачає або позбавленням права обіймати медичні посади до п’ятьох років, або до двох років виправних робіт, або до двох років обмеження чи позбавлення волі.

Слідство уже завершили, обвинувальний акт вже скерували до суду. Він і обиратиме покарання лікарю.

Нагадаємо, нещодавно суд визнав винними двох лікарів Жидачівської лікарні Юрія Михайлюка і Ганну Чущак у смерті 12-річного Романа Кулака з Тернопільщини. Хлопець помер ще у 2017 році через неправильний діагноз. Детальніше про вирок читайте за цим посиланням.

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