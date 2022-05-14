Суд визнав винними лікарів у смерті 12-річного Романа Кулака

Миколаївський районний суд на Львівщині визнав винними двох лікарів Жидачівської лікарні Юрія Михайлюка і Ганну Чущак у смерті 12-річного Романа Кулака з Тернопільщини. Хлопець помер п’ять років тому через неправильний діагноз. Відповідний вирок суд оголосив у четвер, 12 травня, пише Zaxid.net.

За вироком суду, 52-річному хірургу Юрію Михайлюку присудили три роки позбавлення волі із забороною займатися лікарською діяльністю на той самий термін. Водночас, суд задовольнив клопотання Юрія Михайлюка та застосував закон про амністію. Він до в’язниці не сяде, оскільки має на утриманні літніх батьків.

Іншій фігурантці – 78-річній черговій лікарці Ганні Чущак суд присудив два роки позбавлення волі, звільнивши від покарання на іспитовий термін 1 рік. Займатися лікарською практикою їй не забороняли, оскільки вона вже не працює.

Відшкодування матеріальної та моральної шкоди батьки дитини не вимагали. У свою чергу хірург Юрій Михайлюк та чергова лікарка Ганна Чущак своєї вини у смерті дитини не визнали і просили суд їх виправдати.

Батько померлого з вини лікарів хлопця Володимир Кулак розповів, що задоволений таким вироком суду.

«Обоє визнані винними – це найважливіше. Звичайно, дитину ніхто мені не поверне. Але ми всі покликані для того, щоби змінювати цей світ на краще. І мені це вдалося зробити. Цей вирок – це п’ять останніх років мого життя. Але інакше я б не зміг жити. Ця боротьба давала мені стимул жити і боротися», – розповів Володимир Кулак.

Оскільки обвинувачені не визнають вини очікується апеляція.

Нагадаємо, 12-річний тернополянин Роман Кулак помер у червні 2017 року у Львівській лікарні ОХМАТДИТ. Перед цим хлопчика лікували в Жидачівській центральній районній лікарні, лікарів якої батьки і звинувачують у смерті сина. Згодом експертна комісія підтвердила причетність жидачівських лікарів до загибелі дитини.

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