9-річна львів’янка продає свої малюнки і купує бронежилети для ЗСУ

Дев’ятирічна львів’янка Соломійка Галан продає власні малюнки і виручені кошти передає на купівлю бронежилетів для наших захисників. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОВА.

Соломійка Галан – одна з наймолодших донаторок Львівського Оборонного Кластера. Дівчинка вже вдруге назбирала кошти, аби передати їх на виготовлення бронежилетів для Захисників України.

Соломійка малює картини та разом з мамою організовує благодійні аукціони. Цього разу завдяки підтримці людей – учасників аукціонів – вона назбирала 21 000 грн. Серед картин, розіграних на аукціоні – «Пес Патрон» та «Кіт ЗСУ».

З цих коштів 18 тисяч дівчинка передала на виготовлення бронежилетів, а інші 3 тисячі скерує на придбання термобілизни.

Бронежилет, виготовлений завдяки першому донату дівчинки, уже допомагає воїнові окремого батальйону129-ї окремої бригади ТрО Збройних сил України. Бійці батальйону захищають Миколаївську та Херсонську області.

Раніше повідомлялось, що восьмирічний львів’янин Юрчик Напорта наспівав понад мільйон гривень для ЗСУ.

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