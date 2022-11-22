У Сокалі затримали любительку руского міра

Правоохоронці затримали 58-річну мешканку Сокаля, яка у соцмережах активно пропагувала ідеї руского міра і виправдовувала збройний напад РФ на Україну. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

На нову прихильницю руского міра поліцейські натрапили під час моніторингу соціальних мереж. Йдеться про 58-річну мешканку Сокаля, яка на відео публічно висловлювала антиукраїнську позицію та виправдовувала збройну агресію РФ проти України.

Також жінка розпалювала національну ворожнечу та принижувала честь і гідність українців.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.161 (умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, регіональної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності) ККУ.

Максимальне покарання, передбачене санкціями статті, – до п’яти років обмеження волі.

Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють всі деталі діяльності любительки руского міра.

Нагадаємо, нещодавно суд виніс вирок пропагандистці руского міра зі Львова. Росіянка з українським паспортом отримала умовний термін за свої антиукраїнські висловлювання і заклики у соцмережах.

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