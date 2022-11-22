Британія передасть Україні ракети, здатні пролетіти 60 км

Велика Британія постачатиме Україні ракети Brimstone 2, дальність пуску яких вдвічі перевищує раніше переданих ракет першого покоління. Про це пише The Telegraph.

Так, Україна отримає ракети з лазерним наведенням Brimstone 2. Дальність їхнього польоту, якщо запускати з повітря, становить 60 кілометрів, при запуску з наземних установок – близько 12 кілометрів.

Вартість однієї ракети становить близько 175 тисяч фунтів стерлінгів

Зазначимо, ракети Brimstone першого покоління летіли на відстань лиш до 20 кілометрів.