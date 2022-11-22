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Британія передасть Україні ракети, здатні пролетіти 60 км

Анастасія Диняк

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Велика Британія постачатиме Україні  ракети Brimstone 2, дальність пуску яких вдвічі перевищує раніше переданих ракет першого покоління. Про це пише The Telegraph.

Так, Україна отримає  ракети з лазерним наведенням Brimstone 2. Дальність їхнього польоту, якщо запускати з повітря, становить 60 кілометрів, при запуску з наземних установок – близько 12 кілометрів.

Вартість однієї ракети становить близько 175 тисяч фунтів стерлінгів

Зазначимо, ракети Brimstone першого покоління летіли на відстань лиш до 20 кілометрів.

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