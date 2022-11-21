У будинку в центрі Львова відновили старовинні двері

У Львові відреставрували історичні дубові двері в будинку на вулиці Староєврейській, 16. Роботи тривали близько двох місяців, оскільки багато елементів брами потребувало відновлення. Про це Львівському порталу повідомили ц пресслужбі Львівської міської ради.

«Ці дубові двері були в поганому стані та мали багато пошкоджень. Деякі з них можна було помітити одразу, інші – приховувала стара фарба. Низ дверей був зовсім знищений, а тафлі мали тріщини і значні пошкодження та потребували заміни. Дерев’яне полотно зазнало пошкодження через невдало врізаний замок. Нас чекало багато роботи», – розповів майстер-реставратор Ігор Вардзаль.

Замість світлика тут самовільно встановили металеву конструкцію для кондиціонера. Фахівці її демонтували, як і сам кондиціонер. Встановивши нове засклення, повернули і вигляд світлика. Також брама тепер має новий замок та латунні ручки.

«Вартість реставраційних робіт – 62 000 грн. Внесок мешканців склав 18 600 грн, а решта суми – це кошти німецького фонду Ебергарда Шьока, який цього року підтримав нашу Програму співфінансування відновлення цінних елементів в історичних будинках», – розповів директор ЛКП «Бюро спадщини» Павло Богайчик.

Нагадаємо, відповідно до програм співфінасування, у Львові при реставрації брам 70% вартості робіт оплачують з міського бюджету, а 30% – мешканці. При відновленні вікон 60% сплатить місто , а 40% – мешканці. А при заміні пластикових вікон на дерев’яні частки співфінансування рівні – 50% на 50%.

Нещодавно у Львові відреставрували історичну браму на вулиці Рутковича, оздоблену мушлями.

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