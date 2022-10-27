У Львові на вулиці Рутковича відновили історичну браму, оздоблену мушлями

Біля Стрийського парку відреставрували ще одні двері в історичному будинку. Цього разу відновили дубову браму в будинку на вулиці Рутковича, 1. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Реставрацію провели в межах міської програми співфінансування, яку координує ЛКП «Бюро спадщини» управління охорони історичного середовища.

Фахівці не лише вирівняли деформовану конструкцію, а й відновили значну кількість втрачених елементів оздоблення. Реставрація тривала близько двох місяців.

«Це дуже красива брама в стилі французького неоренесансу. Тут було втрачене завершення притульної планки, залишилися отвори від попередніх замків, а нижня частина брами зовсім струхлявіла від замокання та тривалого користування. Все це довелося відновлювати», – розповів відповідальний за виконання реставраційних робіт Віталій Марецький.

Дверні віконечка обрамлені декоративною різьбленою рамою, а зверху над ними є півциркульні сандрики, що декоровані різьбленими мушлями. Ці дерев’яні мушлі на обидвох полотнах були пошкоджені, але фахівці їх відновили. Також збереглася автентична кована решітка.

Цікаво, що довкола вхідної брами є портал, що містить залізобетонну перемичку, яка відокремлює верхній світлик від дверних полотен. Між ними збереглося декоративне оздоблення із номером будинку.

«Це черговий успішний приклад співпраці з мешканцями у межах програми співфінансування відновлення історичних елементів. Вартість реставраційних робіт становила близько 55 000 грн. З цієї суми вклад мешканців становив близько 16 483 грн.

Відзначу, що цього року маємо, на жаль, дуже складну фінансову ситуацію. Тому з початку повномасштабного вторгнення росії ми звернулися до різних іноземних фондів із проханням допомогти у фінансуванні цієї програми, адже вона є дуже популярна серед мешканців. Відгукнувся німецький фонд Ебергарда Шьока. Відтак ця брама на вул. Рудковича, 1 відреставрована за його фінансування. Тобто фонд оплатив частку міста. Загалом за фінансової підтримки німецького фонду буде відреставровано 8 брам», – розповів директор ЛКП «Бюро спадщини» Павло Богайчик.

За його словами, цього року вже відреставровано 20 брам і ще 13 в роботі. Також у вересні завершився набір заявок для участі у Програмі співфінансування. Загалом ЛКП «Бюро спадщини» управління охорони історичного середовища має 210 заявок на реставрацію історичних брам, більше 100 на реставрацію історичних вікон та 13 заявок на заміну металопластикових вікон на дерев’яні.

Нагадаємо, відповідно до програм співфінасування, у Львові при реставрації брам 70% вартості робіт оплачують з міського бюджету, а 30% – мешканці. При відновленні вікон 60% сплатить місто , а 40% – мешканці. А при заміні пластикових вікон на дерев’яні частки співфінансування рівні – 50% на 50%.

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