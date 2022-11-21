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Львівський ІТ Кластер та ОВА передали сучасну техніку бійцям 24 ОМБр

Анастасія Диняк

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Львівський ІТ Кластер разом з Львівською ОВА передав старлінки, звичайні та захищені ноутбуки, дрони, а також 3D принтери бійцям 24 ОМБр імені короля Данила. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОВА.

Так, за словами СЕО Львівського ІТ Кластера Степана Веселовського усю техніку просили самі військові. Уся вона пристосована до умов, в яких її будуть використовувати.

Загалом бійці отримають відправлять 10 старлінків, 10 ноутбуків, 3 принтери з витратними матеріалами та 5 дронів.

«Ми закупили все необхідне та захищене обладнання, наприклад, протиударні ноутбуки, які хлопці та дівчата можуть використовувати в польових умовах та не хвилюватись щодо їхнього робочого стану. Окрім цього, передаємо старлінки, щоб у зоні бойових дій був надійний зв’язок», – зазначив Веселовський.

Прийняв обладнання головний сержант мотопіхотного батальйону 24 ОМБр імені короля Данила майстер-сержант Іван Татауров.

«Зараз 24 бригада виконує бойові завдання на східному напрямку, щодня виборює нашу свободу та життя. Дякую Львівській ОВА та ІТ Кластеру за підтримку в цій боротьбі. Ця війна відбувається у сучасних реаліях, тому ми маємо шукати сучасні способи її ведення. ЗСУ повинні обходити ворога в технічних аспектах – це обладнання справді їм допоможе», – зауважив він.

Татауров  також вручив очільнику Львівщини Максиму Козицькому та голові Яворівської РВА Ярославу Коминському святкові подяки від 15-го окремого гірсько-штурмового батальйону та прапор 24 бригади, який розробили на знак пошани до всіх, хто боронив і боронить Україну.

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