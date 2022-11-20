Окупанти обстріляли Донеччину: постраждала дитина

російські війська завдали ударів по 10 населених пунктах Донеччини – серед поранених є 15-річна дитина. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Донеччини.

Зазначається, що війська рф обстріляли міста Бахмут, Авдіївка, Вугледар, Краматорськ, Святогірськ, Курахове, смт Велика Новосілка, села Карлівка, Максимільянівка, Соловйове. Окупанти били із ЗРК «С-300», артилерії та мінометів. Зруйновано та пошкоджено 21 цивільний об‘єкт – 18 житлових будинків, господарчі споруди, база відпочинку.

Зафіксовано по два ракетних удари у містах Краматорськ і Святогірськ. російські війська поцілили по населених пунктах із ЗРК «С-300». У Краматорську пошкоджено 14 приватних осель та 2 господарчі споруди. У Святогірську – базу відпочинку та багатоквартирний будинок. За попередніми даними, люди не постраждали.

З мінометів військові рф обстріляли Вугледар, травмовано дитину 2007 року народження. Є поранений у Бахмуті.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. За допомогою поліції евакуйовано ще 90 людей, з початку обов’язкової евакуації – понад 30 700 осіб, серед них 4622 діти, 1880 – люди з інвалідністю.

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