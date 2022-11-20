На Львівщині прогнозують туман та ожеледицю

Ввечері 20 листопада та впродовж дня 21 листопада синоптики прогнозують у Львові густий туман та ожеледицю на дорогах. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

За прогнозом Львівського регіонального центру з гідрометеорології, до кінця доби 20 листопада та на добу 21 листопада у Львові очікується туман, видимістю 200 – 500 м, на дорогах – ожеледиця.

Як повідомили у Львівському гідрометеоцентрі, 21 листопада у Львівській області буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер південно-східний, 2 – 5 м/с. Температура вночі 0 – 5° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

Усіх учасників дорожнього руху заликають зважати на прогноз погоди й бути обережними. Зокрема, усіх водіїв просять обирати помірну швидкість та дотримуватись безпечної дистанції між транспортними засобами, вмикати фари, пішоходів – носити взуття з неслизькими підошвами та переходити дорогу лише у спеціально призначених для цього місцях. У разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, прохання повідомляти на «Гарячу лінію» міста за номером 15-80.

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