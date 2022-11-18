За 4,5 місяці візового режиму з РФ в Україну пустили 10 росіян

З 1 липня, коли почав діяти візовий режим з Росією, громадянам РФ було видано 10 віз на в’їзд в Україну. Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко у коментарі Українській правді.

«З моменту запровадження візового режиму видано 10 віз», – повідомив Ніколенко.

Раніше Львівський портал повідомляв, що із 1 липня в Україні почав діяти візовий режим з громадянами російської федерації.

За даними Державної прикордонної служби для росіян навіть отримана віза не гарантує безперешкодний в’їзд до України.

Зазначимо, 25 травня Володимир Зеленський підтримав петицію щодо запровадження візового режиму для громадян рф та доручив уряду опрацювати її.

17 червня президент заявив, що з 1 липня в Україні введуть візовий режим для громадян росії. Того ж дня Кабмін підтримав рішення про припинення дії угоди з рф про безвізовий режим.

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