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Зеленський підтримав петицію про візовий режим для росіян

Анастасія Диняк

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Президент України Володимир Зеленський підтримав петицію щодо запровадження візового режиму для громадян РФ та доручив уряду опрацювати питання. Про це йдеться у відповіді Зеленського на сайті електронних петицій.

Так, петицію «Створити візовий режим для громадян Російської Федерації» оприлюднили 11 лютого 2022 року. ЇЇ автором є Микита Мазур. Необхідні для розгляду 25 тисяч голосів петиція зібрала на початку травня.

У середу, 25 травня, Володимир Зеленський відповів на петицію та підтримав її. Тепер опрацюванням питання займатиметься Кабінет Міністрів України.

«На тлі повномасштабної російської агресії порушене питання є важливим і нагальним, відтак необхідність посилення режиму контролю за в’їздом громадян РФ на територію України підтримую. З урахуванням викладеного прем’єр-міністрові України Денису Шмигалю надіслано відповідного листа з проханням опрацювати вказане питання», – зазначив президент.

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