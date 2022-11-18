Словаччина передала Україні сьому гаубицю Zuzana 2

Словаччина надіслала в Україну ще одну самохідну артилерійську установку Zuzana 2. Про це 18 листопада повідомив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь у своєму Twitter’i.

«Радий підтвердити, що вже сьома артилерійська установка Zuzana 2 доставлена Збройним Силам України і готова захищати невинні життя», – написав він.

Зауважимо, що словацька самохідна артилерійська установка Zuzana оснащена 155-мм гаубицею з довжиною ствола у 52 калібри. Максимальна дальність стрільби становить 41 км. Гаубиця дозволяє здійснювати 6 пострілів за хвилину.

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Нагадаємо, про передачу Україні самохідних гаубиць Zuzana 2 заявила президентка Словаччини Зузана Чапутова під час свого візиту до Києва 31 травня. Декілька днів потому обидві держави підписали контракт на постачання восьми таких установок.

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