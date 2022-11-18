Швеція підтвердила диверсію на «Північних потоках»

Шведські слідчі підтвердили, що вибухи, які пошкодили газопроводи Nord Stream, були результатом диверсії. Про це пише Укрінформ із посиланням на Independent.

«Проведений аналіз показує сліди вибухівки на кількох об’єктах, які були знайдені», – йдеться у заяві прокуратури Швеції, оприлюдненій 18 листопада.

Ці знахідки поблизу пошкодження трубопроводу підтвердили факт диверсії, наголошують у заяві.

Зауважимо, що в атаках на газопроводи Nord Stream раніше звинувачували Кремль. Західні ЗМІ писали навіть, що біля місць пошкоджень бачили російські субмарини.

Як повідомляв Львівський портал, у ніч на 26 вересня на російських газопроводах «Північний потік-1» та «Північний потік-2» у Балтійському морі сталися витоки газу. Це відбулося у винятковій економічній зоні Данії недалеко від острова Борнхольм.

Спільне розслідування почали Данія і Швеція. Втім вже на наступний день після інциденту прем’єри цих країн публічно заявили, що витоки, ймовірно, були результатом навмисних дій, а не нещасних випадків. Служба безпеки Швеції не виключала, «що за цим стояла іноземна держава».

Радник із національної безпеки США Джейк Салліван теж називав витоки «очевидним саботажем». У Німеччині підозрювали, що ці витоки є наслідком умисних дій.

Водночас сама Росія почала розслідувати інциденти як «акт міжнародного тероризму».

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