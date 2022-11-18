Садовий пояснив, чому одним львів’янам зовсім не вимикають світло

Мер Львова Андрій Садовий у зверненні до львів’ян пояснив чому одним вимикають світло тричі на день, а іншим зовсім не знеструмлюють та закликав городян готуватись й до гірших сценаріїв, коли світла й тепла у місті може не бути по кілька днів, а то й тижнів.

За словами мера Львова, не вимикають світло тим львів’янам, чиї будинки підключені до лінії, яка живить важливі об’єкти.

«Нас обурює той факт, що під час відключень одні вулиці і десятки будинків без світла годинами, а в інших постійно є. Коли будували і планували Львів, ніхто не передбачав, що ми будемо мати планові чи позапланові відключення. Якщо на лінії, яка заживляє ваш будинок, розташована лікарня чи стратегічне підприємство, напевно, енергетики відключати світло не будуть. З іншої сторони відключення будуть. І тут нема ніякої справедливості, є реалії сьогоднішнього часу. Маємо готуватись до найгіршого сценарію – місто може тижнями бути без світла», – повідомив Андрій Садовий.

Він також закликав городян готуватися й до гірших сценаріїв.

«Хочу подякувати сьогодні всім мешканцям, які в своїх будинках облаштовують в укриттях пункти обігріву, металеві печі, дрова. Ми вже плавно доходимо до тисячі таких пунктів обігріву у Львові. Хочу подякувати всім львів’янам, які купують генератори. Ми компенсуємо 50% вартості генераторів. Але я б хотів, щоб ми трішки подивилися вперед (на випадок гірших сценаріїв обстрілу міста рашистами)», – сказав Андрій Садовий.

Мер також зазначив, що коштом громади закуплять твердопаливні котли для міських лікарень на випадок неможливості централізованого опалення.

Нагадаємо, 15 листопада російські війська завдали найбільш масований удар по енергетичній інфраструктурі України з початку повномасштабного вторгнення. За уточненими даними Повітряних Сил, РФ випустила 96 ракет, 75 із яких збила ППО. Також окупанти застосували ударні дрони, в тому числі іранського виробництва.

Ворог переважно атакував об’єкти енергетичної інфраструктури України, хоча збули також і влучання в житлові будинки у Києві. Близько 10 мільйонів абонентів залишились без світла, виникли значні проблеми з водопостачанням та мобільним зв’язком.

Через це на вимогу «Укренерго» у четвер, 17 листопада, на Львівщині запровадили аварійне знеструмлення. Попередні планові графіки вимкнень світла наразі не діють.

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