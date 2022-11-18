Мешканець Миколаївщини збирав і продавав зброю, яку кинули росіяни

Правоохоронці затримали жителя Миколаївщини, який продавав на «чорному ринку» зброю, кинуту російськими окупантами у зоні бойових дій. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві внутрішніх справ України.

Йдеться про мешканця Миколаївської області, який «полював» на вогнепальну зброю і боєприпаси, яку залишили російські окупанти. Для цього він спеціально збирав «трофеї» у районах бойових дій.

Після цього свої знахідки бізнесмен продав на «чорному ринку», а клієнтів підшукував через знайомих, зокрема серед представників криміналітету.

Для того, аби затримати зловмисника, правоохоронці діяли під криттям покупців. Фігурант справи погодився їм продати гранатомет, вогнемет та 20 гранат Ф-1 за 1800 доларів. На місці призначеної зустрічі його і затримали.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ.

Наразі триває слідство, встановлюються всі обставини протиправної діяльності зловмисника та можливих причетних до неї осіб.

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Фото: МВС