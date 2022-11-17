Вільний світ є з нами до перемоги, – Резніков про «Рамштайн-7»

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що сьоме засідання у форматі «Рамштайн» продемонструвало, що вільний світ підтримуватиме Україну до її перемоги над російськими окупантами. Про це він написав у своєму Twitter‘і.

«Про “Рамштайн-7” кількома словами. Вільний світ із нами, допоки ми не переможемо. Українська сила зараз: збільшений економічний потенціал, краща підготовка Збройних Сил, сучасна логістика», – наголосив глава Міноборони.

Разом із тим Олексій Резніков подякував партнерам за підтримку, нові ініціативи, а також висловив сподівання щодо «чудових результатів до наступної зустрічі в Німеччині».

Нагадаємо, сьоме засідання Контактної групи з питань оборони, відоме як формат «Рамштайн», відбулось 16 листопада в онлайн-форматі. По його завершенню міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що принаймні шість країн оголосили про подальшу військову допомогу Україні. Йдеться про ППО, артилерію та боєприпаси.

Сам міністр оборони Олексій Резніков перед цією зустріччю говорив, що пріоритетом для України на засіданні залишається захист неба.

Додамо, що першу зустріч щодо України на авіабазі «Рамштайн» у Німеччині США зібрали 26 квітня. Тоді Штати й створили центр управління, який керує мережею з понад 45 країн-партнерів і союзників, які надають допомогу Україні. Дотепер кількість країн виросла до понад пів сотні.

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