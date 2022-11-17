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ППО, артилерія, боєприпаси: результати «Рамштайн-7» для України

Наталя Дуляба

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Міністр оборони США Ллойд Остін повідомив, що принаймні шість країн оголосили 16 листопада про подальшу військову допомогу Україні на сьомому засіданні Контактної групи з питань оборони, відомому як формат «Рамштайн». Про це пише Європейська правда.

«Хочу подякувати Швеції, яка оголосила суттєвий пакет військової допомоги Україні на 287 мільйонів доларів. До нього входять ключові засоби, зокрема системи протиповітряної оборони, які посилять спроможність України захищати себе від безжальних ударів Росії, що тривають», – сказав Остін.

За його словами, Іспанія пообіцяла надіслати ще дві пускові установки Hawk та ракети до них, а Канада оголосила про останній транш у 500 мільйонів доларів допомоги та «залишається одним із найбільших донорів зимового спорядження», про що вже було оголошено раніше.

«Німеччина продовжила вкрай потрібні постачання протиповітряних засобів, артилерії та боєприпасів для РСЗВ. Греція оголосила про важливе передання артилерійських снарядів калібру 155 міліметрів», – перерахував очільник Пентагону.

Крім того, Польща зобов’язалася поставити додаткове артилерійське і протитанкове озброєння, а також засоби протиповітряної оборони малої дальності.

«Уся ця допомога матиме важливе значення, як і координація нашої безпекової допомоги, яку уможливлює ця Контактна група», – підсумував Остін.

Як повідомляв Львівський портал, 16 листопада відбулося сьоме засідання Контактної групи з питань оборони України під головуванням США. Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що пріоритетом для України на засіданні залишається захист українського неба.

Першу зустріч щодо України на авіабазі «Рамштайн» у Німеччині США зібрали 26 квітня. Тоді Штати й створили центр управління, який керує мережею з понад 45 країн-партнерів і союзників, які надають допомогу Україні. Дотепер кількість країн виросла до понад пів сотні.

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