У підприємців відібрали землю в зоні ЮНЕСКО у Львові

Верховний Суд відібрав у двох підприємців земельну ділянку на просп. Свободи, яка належить до історико-культурного призначення, і повернув її у комунальну власність Львова. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури.

Йдеться про земельну ділянку площею 0,1 га на просп. Свободи у Львові. Її Львівська міська рада передала в 10-річну оренду двом приватним підприємствам. На ній розташована пам’ятка архітектури місцевого значення. Жодних інших деталей цього випадку правоохоронці не називають.

Прокурори вважали, що мерія віддала цю землю незаконно, тому пішли до суду.

«Спірна ділянка була сформована і зареєстрована у Державному земельному кадастрі (як об’єкт комунальної власності Львівської міської ради) з цільовим призначенням «для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови». Однак ця земельна ділянка відповідно до чинного законодавства належить до земель історико-культурного призначення, оскільки знаходиться в межах історичного ареалу Львова, вона розташована у буферній зоні об’єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Також на ній розміщена пам’ятка архітектури місцевого значення», – пояснюють прокурори.

Рішенням суду першої інстанції було визначено повернути землю у комунальну власність Львова. Однак на цьому справа не завершилась, вона перейшла в апеляцію і тепер дійшла аж Верховного Суду.

Так, Верховний Суд поставив крапку у цій справі, постановивши відібрати в підприємців землю у зоні ЮНЕСКО і повернути її Львову.

Нагадаємо, землі в зоні ЮНЕСКО та історичному ареалі Львова дотепер не мають особливого юридичного статусу, бо не включені до категорії земель історико-культурного призначення. Якби він був, то будь-яке будівництво в історичній частині міста було б неможливим без погодження Міністерства культури. Зараз здебільшого достатньо мати дозволи місцевих органів влади.

Справа щодо охоронного статусу земель у зоні ЮНЕСКО та історичного ареалу роками «висіла» у судах. Навесні цього року Львівська міська рада програла касацію, тож Верховний суд зобов’язав її закріпити межі історичних земель й надати їм статус земель історико-культурного призначення.

Як писав Львівський портал, ще торік у Львові ініціювали відновлення Державного історико-архітектурного заповідника, який, на думку пам’яткоохоронців, мав би зменшити негласний вплив міста на будівельні оборудки. Детальніше читайте за посиланням.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.