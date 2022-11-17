ОСТАННІ НОВИНИ

У підприємців відібрали землю в зоні ЮНЕСКО у Львові

Наталя Дуляба

|

Верховний Суд відібрав у двох підприємців земельну ділянку на просп. Свободи, яка належить до історико-культурного призначення, і повернув її у комунальну власність Львова. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури.

Йдеться про земельну ділянку площею 0,1 га на просп. Свободи у Львові. Її Львівська міська рада передала в 10-річну оренду двом приватним підприємствам. На ній розташована пам’ятка архітектури місцевого значення. Жодних інших деталей цього випадку правоохоронці не називають.

Прокурори вважали, що мерія віддала цю землю незаконно, тому пішли до суду.

«Спірна ділянка була сформована і зареєстрована у Державному земельному кадастрі (як об’єкт комунальної власності Львівської міської ради) з цільовим призначенням «для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови». Однак ця земельна ділянка відповідно до чинного законодавства належить до земель історико-культурного призначення, оскільки знаходиться в межах історичного ареалу Львова, вона розташована у буферній зоні об’єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Також на ній розміщена пам’ятка архітектури місцевого значення», – пояснюють прокурори.

Рішенням суду першої інстанції було визначено повернути землю у комунальну власність Львова. Однак на цьому справа не завершилась, вона перейшла в апеляцію і тепер дійшла аж Верховного Суду.

Так, Верховний Суд поставив крапку у цій справі, постановивши відібрати в підприємців землю у зоні ЮНЕСКО і повернути її Львову.

Нагадаємо, землі в зоні ЮНЕСКО та історичному ареалі Львова дотепер не мають особливого юридичного статусу, бо не включені до категорії земель історико-культурного призначення. Якби він був, то будь-яке будівництво в історичній частині міста було б неможливим без погодження Міністерства культури. Зараз здебільшого достатньо мати дозволи місцевих органів влади.

Справа щодо охоронного статусу земель у зоні ЮНЕСКО та історичного ареалу роками «висіла» у судах. Навесні цього року Львівська міська рада програла касацію, тож Верховний суд зобов’язав її закріпити межі історичних земель й надати їм статус земель історико-культурного призначення.

Як писав Львівський портал, ще торік у Львові ініціювали відновлення Державного історико-архітектурного заповідника, який, на думку пам’яткоохоронців, мав би зменшити негласний вплив міста на будівельні оборудки. Детальніше читайте за посиланням.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Розкрадання військової допомоги: ганебний слід Львівської митниці
Галина ЯНКО
Розкрадання військової допомоги: ганебний слід Львівської митниці

Скандальна історія про те, як через Львівську митницю вдалося вкрасти у військових гуманітарну допомогу на 3 млн грн і «...

Куди йдуть зібрані покупцями «АТБ» десятки тонн використаних батарейок
Анастасія ПИЖ
Куди йдуть зібрані покупцями «АТБ» десятки тонн використаних батарейок

Як патріотичний та вельми прогресивний бізнес «АТБ» системно приділяє увагу питанням охорони довкілля, а також уважно ст...

147 випадків зґвалтувань. Педофіла Московченка запроторено у психлікарню
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
147 випадків зґвалтувань. Педофіла Московченка запроторено у психлікарню

Галицький районний суд Львова визнав львівського педофіла Романа Московченка, організатора християнських таборів, винним...

У промзоні на Сихові збудують офісний центр. Хто за цим стоїть (уточнено)
Наталя ДУЛЯБА
У промзоні на Сихові збудують офісний центр. Хто за цим стоїть (уточнено)

У промисловій зоні на вул. Навроцького, що у Сихівському районі, зведуть новий офісний центр із підземним паркінгом. Про...

всі статті
Львівський портал