Мерію Львова зобов’язали захистити землі в зоні ЮНЕСКО та історичному ареалі

Верховний Суд зобов’язав Львівську міську раду закріпити на місцевості межі історичного ареалу та віднести його територію до земель історико-культурного призначення. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

Львівська місцева прокуратура №1 подала в суд на Львівську міську раду через те, що вона досі не винесла і не закріпила на місцевості межі історичного ареалу Львова, а також не віднесла його території до земель історико-культурного призначення. Відтак прокурори вимагали провести ці роботи, як це передбачає чинне законодавство України.

Все це дозволило б унеможливити незаконні будівництва в історичній частині міста та пов’язані із ним земельні оборудки.

Зауважимо, що йдеться про ансамбль історичного центру Львова – територія площею 120 га, яка знаходиться під охороною ЮНЕСКО (давньоруська та середньовічна частина Львова, територія собору св. Юра на Святоюрській горі), а також про його буферну зону, яка визначена межами історичного ареалу міста.

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«Прокурори довели, що бездіяльність міськради щодо чіткого окреслення меж та віднесення цих земель до земель історико-культурного призначення може свідчити як про один з проявів порушення Україною зобов’язань, передбачених Конвенцією ЮНЕСКО про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини, оскільки на землі історичного ареалу не поширюється режим правової охорони як на землі історико-культурного призначення. Як наслідок, це могло призвести до протиправного використання цих земель, адже якщо вони не визнані історичним ареалом, то для проведення на них робіт не потрібно мати дозвіл Міністерства культури, а достатньо рішення органу місцевого самоврядування», – наголошують у прокуратурі.

Мерія подавала апеляцію на рішення судів попередньої інстанції, тож справа дійшла аж до Верховного суду, який теж підтримав позицію прокурорів. Зрештою Львівська міська рада програла й касацію – Касаційний адміністративний суд Верховного Суду України залишив у силі рішення суду першої інстанції та апеляційного суду.

Відтак прокуратура у найвищій судовій інстанції відстояла необхідність чіткого окреслення історичних меж у Львові. Своїм рішенням Верховний Суд зобов’язав Львівську міськраду провести вищезгадані роботи.

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