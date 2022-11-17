Росіяни атакували газовидобуток України і «Південмаш»

У четвер вранці, 17 листопада, російські окупаційні війська вчергове атакували Україну своїми ракетами та дронами-камікадзе Shahed-136. В центрі обстрілів опинились газодобувна галузь і стратегічно важливе підприємство у Дніпрі. Про це йдеться на сторінці командування Повітряних Сил у Facebook.

Із дев’яти бомбардувальників Ту-95мс у районі Волгодонська (Ростовська область) Росія випустила до 18 крилатих ракет типу Х-101/Х-555. Їхніми цілями стали об’єкти газодобувної галузі України та підприємство на Дніпропетровщині.

Українська ППО збила в центральних регіонах чотири російські ракети.

Крім того, в центрі України також збито усі п’ять іранських дронів Shahed-136, які запустили з території Білорусі.

На південному напрямку ППО знищили також дві керовані авіаційні ракети Х-59.

Зі свого боку в «Нафтогазі» додали, що внаслідок ракетних ударів РФ на сході України зруйновано кілька об’єктів, ще кілька пошкоджено.

«Загорання вже ліквідовані. Спеціалісти Укргазвидобування оперативно прибули на пошкоджені об’єкти. Наразі вони оцінюють наслідки та масштаби атаки», – відзначив голова «Нафтогазу» Олексій Чернишов.

Нагадаємо, у Дніпрі рашисти вдарили по по двох інфраструктурних об’єктах, один із них – Південний машинобудівний завод. Попередньо відомо про чотирьох постраждалих, в тому числі й 15-річна дитина.

Російські окупанти атакували також інфраструктурні об’єкти на Одещині та Харківщині, а на околиці Запоріжжя вдарили по житлових будинках, внаслідок чого загинули четверо людей.

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