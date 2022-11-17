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Росіяни обстріляли Дніпро: є постраждалі

Наталя Дуляба

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У четвер вранці, 17 листопада, російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Дніпру. Попередньо відомо про чотирьох постраждалих. Про це повідомив міський голова Борис Філатов у Telegram.

Спочатку було відомо про трьох людей, які постраждали внаслідок ракетного удару по Дніпру, згодом їхня кількість зросла до чотирьох. За словами Бориса Філатова, серед поранених – 15-річна дитина.

Зі свого боку заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко додав, що рашисти вдарили по двох інфраструктурних об’єктах.

На місцях влучань вже працюють рятувальники.

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