Окупанти вдарили по Запоріжжю: четверо загиблих

Вночі 17 листопада російські війська обстріляли житлові будинки у Вільнянському районі Запорізької області. Внаслідок удару є четверо загиблих. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Володимир Старух.

Вночі росіяни вкотре завдали ракетного удару по одному з населених пунктів на Вільнянщині. Внаслідок потрапляння трьох ракет руйнувань зазнали цивільні споруди. Зокрема зруйновано двоповерховий житловий будинок.

За інформацією голова ОВА, під завалами опинилися люди. За попередніми даними, двоє з них загинули.

Згодом заступник голови офісу президента Кирило Тимошенко уточнив, що кількість жертв зросла до чотирьох.

Також він повідомив, що через нічні обстріли росіянами зафіксовано пряме влучання в житлові будинки. В одному з них проживали 3 родини, всього близько 10 людей. Зараз рятувальники здійснюють рятувально-пошукові роботи для деблокування людей з-під завалів.

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