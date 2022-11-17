Окуповані росіянами території опинились на межі санітарно-епідеміологічної катастрофи, – Маляр

На окупованих територіях України російські війська розграбували всі комунальні підприємства, примусово мобілізували їхніх працівників, тому зараз ці райони опинились на межі санітарно-епідеміологічної катастрофи. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр на своїй сторінці у Facebook.

Так, на захоплених українських територіях росіяни дезорганізували роботу майже всіх соціальних служб, розграбували обладнання і спеціальну техніку місцевих комунальних підприємств. Крім того, працівників цих сфер примусово мобілізували на фронт.

«У більшості окупованих міст і сіл тривалий час накопичувались проблеми антисанітарії. Тут не вивозять побутові відходи, у тому числі з місць розташування російських підрозділів. Системи каналізації не обслуговуються, що призводить до критичного забруднення довкілля», – написала Ганна Маляр.

Водночас посадовиця розповіла й про морально-психологічний стан російських військових. За її словами, на фоні успішних контрнаступальних дій ЗСУ особовий склад ворожої армії стає все більш деморалізованим, ростуть панічні настрої.

Крім того, російські вояки масово зловживають алкоголем. Як наслідок – збільшення випадків збройних конфліктів між представниками різних підрозділів. А це призводить до більших небойових втрат РФ.

«Командування російських окупаційних військ намагається виправити ситуацію забороною продажу алкоголю та притягненням до відповідальності тих, хто причетний до порушень військової дисципліни та скоєння злочинів із застосуванням зброї», – відзначила Ганна Маляр.

Нагадаємо, нещодавно Генштаб також повідомляв, що через погіршення морально-психологічного стану своїх військових російські окупанти у Генічеську вивезли весь алкоголь із магазинів, складів та ресторанів, після чого ввели сухий закон.

При цьому низький морально-психологічний стан рашистів відзначають на всій території Херсонщини, яка наразі ще є в окупації.

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