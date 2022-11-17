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На Львівщині відновили 81% зв’язку

Ольга Денисяка

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Станом на вечір 17 листопада у Львівській області працює 81% мереж зв’язку. Про це в Телеграмі повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Міністр зазначив, що через сотні випущених російських ракет, багато українських міст знову без світла і мають перебої зі зв’язком. Це наслідок зруйнованої енергетичної інфраструктури та вимкнених базових станції. Лише за добу завдяки зусиллям енергетиків та мобільних операторів 3 тисяч базових станцій відновили роботу. 

Загалом зараз у 9 областях все ще труднощі зі зв’язком. На Одещині працює 38% мереж, На Миколаївщині — 67%, на Хмельниччині та Волині — 69%, на Чернігівщині — 77%, на Київщині — 78%, на Закарпатті – 79%, на Львівщині — 81%, на Вінниччині — 82%.

Михайло Федоров запевняє, що все це тимчасово, бо енергетики, телеком-компанії та команда Мінцифри працюють 24/7, щоб максимально оперативно відновити зв‘язок.  

Нагадаємо, 15 листопада російські війська завдали найбільш масований удар по енергетичній інфраструктурі України з початку повномасштабного вторгнення. За уточненими даними Повітряних Сил, РФ випустила 96 ракет, 75 із яких збила ППО. Також окупанти застосували ударні дрони, в тому числі іранського виробництва.

Ворог переважно атакував об’єкти енергетичної інфраструктури України, хоча збули також і влучання в житлові будинки у Києві. Близько 10 мільйонів абонентів залишились без світла, виникли значні проблеми з водопостачанням та мобільним зв’язком.

Через це на вимогу «Укренерго» у четвер, 17 листопада, на Львівщині запровадили аварійне знеструмлення. Попередні планові графіки вимкнень світла наразі не діють.

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