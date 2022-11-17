Британська розвідка розповіла, чому РФ продовжує обстрілювати українську інфраструктуру

Британська розвідка вважає, що руйнування української інфраструктури стало ключовим елементом стратегічного підходу РФ до військової кампанії. Про це йдеться у щоденному огляді розвідки Міноборони Британії в Твіттері.

За даними розвідки, під час останнього масованого удару 15 листопада РФ випустила по Україні до 80 ракет, цілячи в основному по об’єктах електромережі по всій території України. Британія припускає, що, схоже, наймасштабніша атака за увесь час війни.

Ракети запускали з установок наземного і морського базування та з літаків. Значну частину успішно збила ППО, але удари все одно створили значні проблеми для енергомережі, тепло- й водопостачання.

«Продовження ударів у таких масштабах сильно виснажує російські резерви конвенційних крилатих ракет. Руйнування української інфраструктури стало ключовим елементом стратегічного підходу РФ до кампанії», – констатує британська розвідка.

Нагадаємо, 15 листопада російські війська завдали найбільш масований удар по енергетичній інфраструктурі України з початку повномасштабного вторгнення. За уточненими даними Повітряних Сил, РФ випустила 96 ракет, 75 із яких збила ППО. Також окупанти застосували ударні дрони, в тому числі іранського виробництва.

Ворог переважно атакував об’єкти енергетичної інфраструктури України, хоча збули також і влучання в житлові будинки у Києві. Близько 10 мільйонів абонентів залишились без світла, виникли значні проблеми з водопостачанням та мобільним зв’язком.

Окрім того, дві ракети влучили по території Польщі, внаслідок чого загинули двоє людей.

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