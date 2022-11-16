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В парку на Коновальця знесли нелегальне кафе

Наталя Дуляба

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У парковій зоні на вул. Коновальця – Житомирській демонтували дерев’яні альтанки та літні майданчики, які функціонували без дозвільних документів більше 10 років. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Йдеться про МАФ, який розрісся до невеликого кафе на території парку. Як розповідають у Франківській райадміністрації, ще у 2010 році підприємиця уклала договір на оренду земельної ділянки на два роки для розміщення там МАФу.

Втім у 2012-му після завершення договору вона не продовжила терміну його дії. А натомість через суд отримала право власності на споруди загальною площею 250 м кв. Також рішенням того ж суду було неправомірно присвоєно поштову адресу цим об’єктам.

У 2013 році місто оскаржило це рішення. Апеляційний суд став на бік мерії та скасував рішення першої інстанції.

Територія до знесення

У 2017 році Господарський суд Львівської області зобов’язав підприємицю демонтувати дерев’яні павільйони та літні майданчики у парковій зоні на вул. Коновальця – Житомирській.

Після довгих судових процесів, відключення об’єктів від усіх комунікацій та попереджень підприємиці, споруди, що загромаджували громадський простір, врешті взялися демонтовувати.

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Фото: ЛМР

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