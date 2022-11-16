ОСТАННІ НОВИНИ

Російський снаряд вбив 76-річну мешканку Куп’янська

Наталя Дуляба

|

У Куп’янську 76-річна загинула внаслідок влучання російського снаряда у власний будинок. Про це Львівському порталу повідомили в Офісі генпрокурора України.

За даними слідства, військові РФ обстріляли Куп’янськ у середу, 16 листопада. Снаряд влучив на територію будинку, внаслідок чого загинула 76-річна власниця.

Також під обстріл окупантів потрапили прокурори та слідчі поліції, які в цей час проводили ексгумацію тіла жінки, яка загинула 15 вересня під час артилерійського обстрілу міста російськими військовослужбовцями.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством). Санкція статті передбачає покарання – від 10 до 15 років тюрми або довічне ув’язнення.

Наразі триває слідство.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Розкрадання військової допомоги: ганебний слід Львівської митниці
Галина ЯНКО
Розкрадання військової допомоги: ганебний слід Львівської митниці

Скандальна історія про те, як через Львівську митницю вдалося вкрасти у військових гуманітарну допомогу на 3 млн грн і «...

Куди йдуть зібрані покупцями «АТБ» десятки тонн використаних батарейок
Анастасія ПИЖ
Куди йдуть зібрані покупцями «АТБ» десятки тонн використаних батарейок

Як патріотичний та вельми прогресивний бізнес «АТБ» системно приділяє увагу питанням охорони довкілля, а також уважно ст...

147 випадків зґвалтувань. Педофіла Московченка запроторено у психлікарню
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
147 випадків зґвалтувань. Педофіла Московченка запроторено у психлікарню

Галицький районний суд Львова визнав львівського педофіла Романа Московченка, організатора християнських таборів, винним...

У промзоні на Сихові збудують офісний центр. Хто за цим стоїть (уточнено)
Наталя ДУЛЯБА
У промзоні на Сихові збудують офісний центр. Хто за цим стоїть (уточнено)

У промисловій зоні на вул. Навроцького, що у Сихівському районі, зведуть новий офісний центр із підземним паркінгом. Про...

всі статті
Львівський портал