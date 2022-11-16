Російський снаряд вбив 76-річну мешканку Куп’янська

У Куп’янську 76-річна загинула внаслідок влучання російського снаряда у власний будинок. Про це Львівському порталу повідомили в Офісі генпрокурора України.

За даними слідства, військові РФ обстріляли Куп’янськ у середу, 16 листопада. Снаряд влучив на територію будинку, внаслідок чого загинула 76-річна власниця.

Також під обстріл окупантів потрапили прокурори та слідчі поліції, які в цей час проводили ексгумацію тіла жінки, яка загинула 15 вересня під час артилерійського обстрілу міста російськими військовослужбовцями.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством). Санкція статті передбачає покарання – від 10 до 15 років тюрми або довічне ув’язнення.

Наразі триває слідство.

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