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На Дрогобиччині на «гарячому» спіймали крадіїв палива з нафтопроводу

Наталя Дуляба

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У Дрогобицькому районі спіймали трьох чоловіків, які незаконно врізались у нафтопровід. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Зловмисників затримали 14 листопада на «гарячому» на Дрогобиччині. Встановлено, що троє чоловіків, 42-річний дрогобиччанин, двоє мешканців району 29 і 36 років, пошкодили нафтопровід і нелегально викачували звідти паливо.

Таким чином вони встигли вкрасти близько 5 тонн пального. Поліцейські вилучили у них вантажний автомобіль «Мерседес», обладнаний цистерною, та інші речові докази.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.15 – ч.4 ст.185 (замах на крадіжку) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – від п’яти до восьми років тюрми.

Досудове розслідування триває, невдовзі суд обере підозрюваним запобіжні заходи.

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