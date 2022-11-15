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Вбивство валютника у Трускавці: нападника засудили на 13 років

Ольга Денисяка

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До 13 років за ґратми засудили 42-річного чоловіка, який жорстоко вбив валютника в Трускавці. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

Правоохоронці встановили, що засуджений 42-річний мешканець Трускавця, працюючи таксистом, неодноразово підвозив потерпілого, який  також проживав у Трускавці і співпрацював з багатьма пунктами обміну валюти. Під надуманим приводом – обміну значної суми в іноземній валюті – засуджений зустрівся із потерпілим. Вони сіли в авто, за кермом якого був нападник і поїхали на вигадану зустріч.

«На виїзді із Трускавця автомобіль з’їхав з головної дороги і зупинився у безлюдному місці, де нібито мав і відбутися обмін коштів. Чоловіки вийшли з машини, після чого таксист несподівано завдав потерпілому два удари гострим предметом у грудну клітину та поперек», – повідомили в прокуратурі.

Зазначається, що забравши у потерпілого гроші, нападник відтягнув його у лісосмугу, скинув у яму, облив легкозаймистою рідиною та підпалив. Потерпілий на той  момент був ще живим та зазнав опіків середньої тяжкості. Згодом засуджений засипав його землею. Загальна сума награбованого становила майже 2 млн грн.

Суд  визнав чоловіка винним у вчиненні розбійного нападу та вбивства з корисливих мотивів (ч. 4 ст. 187, п. 6 ч. 2 ст. 115 ККУ) та призначив йому покарання у виді 13 років позбавлення волі.

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