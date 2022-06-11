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Мешканка Львівщини вижила після того, як цілу ніч пробула в колодязі

Наталя Дуляба

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67-річна мешканка Стрийського району впала у колодязь і пробула в ньому цілу ніч, аж допоки її не витягнули рятувальники. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Випадок стався 11 червня у селі Голешів, що на межі з Івано-Франківською областю. Тут 67-річна місцева мешканка впала у колодязь глибиною 6-7 м. Жінка вижила, незважаючи на те, що пробула у ньому цілу ніч.

«Жінку шукали сусіди цілу ніч і на ранок наступного дня почули, що хтось із колодязя кличе на допомогу. Односельці не могли самостійно допомогти їй, отож викликали рятувальників. На момент прибуття надзвичайників жінка стояла по шию в холодній воді», – йдеться у повідомленні.

Рятувальники витягнули постраждалу з колодязя за допомогою драбини-палки і мотузки. Її передали медикам.

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