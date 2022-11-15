Екснардепа Грановського оголосили в розшук за корупцію

Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук колишнього нардепа Олександра Грановського в справі багатомільйонної корупційної схеми на «Одеському припортовому заводі». Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі НАБУ.

Грановського оголосили в міжнародний розшук, оскільки вважають органзатором корупційної схеми на 93,3 млн грн.

«НАБУ розшукує колишнього народного депутата України, якого вважають організатором корупційної схеми завдання 93,3 млн грн шкоди АТ “Одеський припортовий завод” (99,57% належать державі)», – йдеться в повідомленні.

21 жовтня НАБУ і САП повідомили колишньому народному депутата VIII скликання Олександру Грановському про підозру за ч.3 ст.27 ч.2 ст.28 ч.2 ст. 364 КК України.

Встановлено, що в березні – грудні 2015 року народний депутат спільно з довіреною особою організував схему, за якою «Одеський припортовий завод» продавав мінеральні добрива наперед визначеній компанії за цінами нижчими від ринкових. Згідно оформлених угод приватна компанія нібито перепродувала продукцію підприємства іноземним компаніям із реального сектору економіки за ринковими цінами, хоча у дійсності постачання продукції здійснював безпосередньо «Одеський припортовий завод». Як наслідок ОПЗ недоотримав прибутків на суму близько 93,3 млн гривень.

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