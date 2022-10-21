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Колишній нардеп організував схему на якій з держпідприємства відмили понад 93 мільйони

Андрій Котенський

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Колишньому народному депутата VIII скликання Олександру Грановському оголосили підозру в організації схеми, що завдали збитків Одеському припортовому заводу на 93 млн грн. Про це Львівському порталу повідоми у пресслужбі Слідчої антикорупційної прокуратури.

«21 жовтня 2022 року повідомлено про підозру організатору злочинної схеми, реалізація якої під час продажу мінеральних добрив завдала збитків АТ «Одеському припортовому заводу» (99,57 % якого належать державі) у сумі 93,3 млн гривень, а саме народному VIII депутату України  скликання – йдеться у повідомленні САП.

У межах досудового розслідування встановлено, що в березні – грудні 2015 року народний депутат спільно з довіреною особою організував схему, за якою «Одеський припортовий завод» продавав мінеральні добрива наперед визначеній компанії за цінами нижчими від ринкових. Згідно оформлених угод приватна компанія нібито перепродувала продукцію підприємства іноземним компаніям із реального сектору економіки за ринковими цінами, хоча у дійсності постачання продукції здійснював безпосередньо «Одеський припортовий завод». Як наслідок ОПЗ недоотримав прибутків на суму близько 93,3 млн гривень.

У березні 2020 року повідомлено про підозру у зловживанні владою і службовим становищем чотирьом учасникам злочинної схеми – заступнику директора та начальнику відділу припортового заводу, власнику компанії-нерезидента-учасниці корупційної схеми, а також довіреній особі народного депутата (посади вказані на момент вчинення злочину).

«На сьогодні слідством зібрано достатньо доказів, які свідчать про причетність до організації цієї злочинної схеми колишнього нардепа», – йдеться у повідомлнні.

Водночас місцеперебування колишнього нардепа не встановлено, про підозру йому повідомлено заочно. Досудове розслідування триває.

САП не повідомляє ім’я народного депутата, проте за даними ЗМІ, мова про нардепа восьмого скликання Олександра Грановського, що раніше вийшов із БПП.

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