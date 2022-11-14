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Рашисти обстріляли Харків

Наталя Дуляба

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Окупанти знову завдали ракетного удару по Харкову із території Росії. Обійшлося без постраждалих. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

Під ворожим вогнем Харків опинився в неділю ввечері, 13 листопада. Близько 22:40 год. російські окупанти випустили три ракети із території РФ.

«В Індустріальному районі пошкоджено промисловий об’єкт. Попередньо без постраждалих», – відзначив Синєгубов.

Обстріл рашисти вели із систем С-300.

Нагадаємо, за повних вісім місяців повномасштабної війни російські окупаційні війська випустили по Україні більше 4500 ракет.

Лише кожен 20-й ракетний удар Росія завдає по військовому об’єкту, решта 19 – влучають у житлові будинки, школи, лікарні, університети.

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