На Львівщині синоптики прогнозують туман

Львівський регіональний центр з гідрометеорології повідомив, що увечері 14 листопада та вранці 15 листопада очікують туман видимістю 200 – 500 м. Водіїв закликають бути обачними під час руху. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

За даними Sinoptik.ua, із самого ранку у Львові небо вкриється хмарами, які протримаються до обіду. Без опадів. Температура повітря прогріється до 8-11 градусів тепла, а вночі опуститься до 1-3 градусів.

Під час керування автомобілем в тумані рекомендовано:

істотно знизити швидкість руху та вибирати швидкісний режим, який забезпечував би своєчасне гальмування;

за наявності протитуманних фар – вмикати їх разом із ближнім світлом;

тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

уникати різких маневрів на дорозі, стежити за сигналами автомашин, що рухаються попереду.

У разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій у Львові, прохання повідомляти на «Гарячу лінію міста» за номером 1580. Жителі Львівщини можуть телефонувати в службу екстреної допомого за номером 112.