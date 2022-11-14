На Львівщині отримав покарання домашній насильник

Суд визнав винним чоловіка, який систематично вчиняв психологічне та фізичне насильства щодо своєї сестри. про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури.

Так, за даними правоохоронців, 40-річний мешканець Кам’янка-Бузького району систематично вчиняв психологічне і фізичне насильства щодо своєї сестри.

Чоловіка судили за ст. 126-1 КК України. Суд призначив кривднику покарання у виді 200 годин громадських робіт, а також застосував щодо нього обмежувальні заходи у вигляді заборони перебувати в місці постраждалої особи.

Окрім того, засудженого направлено для проходження програми для кривдників строком на три місяці.