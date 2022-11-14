Україна в ООН представила проєкт резолюції відшкодування збитків РФ

На спеціальній сесії Генеральної Асамблеїі ООН постійний представник України Сергій Кислиця представив проєкт резолюції про компенсацію збитків, які завдала Росія під час війни. Про це пише Європейська правда.

Так, Кислиця наголосив, що Росія продовжує блокувати роботу Ради Безпеки ООН своїм право на вето, тим самим, не дозволяючи ухвалити жодного рішення, яке засуджувало та накладало наслідки на неї через війну в Україні.

«Заблокувавши Раду Безпеки, радянські спадкоємці намагаються втихомирити Генеральну Асамблею. ООН більше не повинна з цим миритися. Саме зараз є ще одна можливість послати чіткий сигнал Росії і будь-кому іншому, хто коли-небудь подумає про застосування сили для перекроювання міжнародно визнаних кордонів», – заявив український дипломат.

Також Кислиця додав, що прийняття резолюції не означає вибір на користь одній зі сторін конфлікту, адже йдеться про підтримку Статуту ООН, його цілей і принципів та міжнародного права загалом.

«Пропозиція, яка сьогодні висувається перед вами, є проголошенням того, що Росія має бути притягнута до відповідальності за порушення міжнародного права в Україні. Це підтвердження необхідності конкретного механізму відшкодування збитків, який вдихне життя в цю декларацію», – зазначив він.

Дипломат наголосив, що резолюція «працюватиме на користь усіх тих, кому зараз загрожує або може загрожувати в майбутньому застосування сили».