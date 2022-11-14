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Британська розвідка спрогнозувала, як зима вплине на бойові дії в Україні

Ольга Денисяка

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 Британська розвідка вважає, що настання зими значно ускладнить умови для військових та вплине на інтенсивність операцій на полі бою. Про це йдеться у щоденному звіті розвідки Міноборони Британії в Твіттері.

«Зима змінить умови конфлікту як для російських, так і для українських сил. Зміни світлового дня, температури та погоди створять унікальні випробування для воїнів», – йдеться в повідомленні.

Розвідка пояснює, що будь-які рішення, які ухвалює російський Генштаб, будуть частково обумовлені настанням зими.

«Світловий день скоротиться до менше ніж 9 годин на день, порівняно з 15-16 годинами в розпал літа. Це призводить до меншої кількості наступальних дій і більш статичних оборонних ліній. Здатність нічного бачення є дорогоцінним товаром, що ще більше посилює небажання воювати вночі», -повідомило Міноборони Британії.

Зазначається, що середня найвища температура знизиться з 13 градусів за Цельсієм у вересні-листопаді до нуля у грудні-лютому. Військовослужбовці, яким не вистачає зимового одягу та житла, з високою ймовірністю постраждають від проблем зі здоров’ям. Крім того, вікно «золотої години», протягом якого необхідно врятувати важкопораненого солдата, скорочується приблизно вдвічі, що значно збільшує ризик контакту з ворогом.

«Збільшення кількості опадів, швидкості вітру та снігопадів створюватиме додаткові виклики і без того низькому моральному духу російських сил, а також спровокують проблеми з обслуговуванням обладнання», – йдеться в повідомленні.

Раніше стало відомо, що середини грудня Британія надасть ЗСУ зимове спорядження. Зокрема, країна планує доставити понад 25 000 комплектів одягу для екстремально холодної погоди, що забезпечить військовослужбовцям можливість діяти та виживати в умовах низьких температур в Україні.

Львівський портал повідомляв, що в Україну почали постачати великі партії зимової форми для військових: термобілизну, флісові светри, куртки й штани. Ще з літа Міноборони визначило закупівлю зимової форми для ЗСУ як пріоритет і поступово почало її замовляти. Партії теплого одягу поступали невеликими партіями, але тепер поставки суттєво збільшились.

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