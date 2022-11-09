Британія надасть ЗСУ зимове спорядження

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оголосив про критично важливу поставку зимового обмундирування для Збройних Сил України. Про це йдеться у заяві Даунінг-стріт, пише Європейська правда.

«Ми повинні продовжувати підтримувати український народ у його опорі жорстокості Путіна. Я радий, що передане Британією обмундирування забезпечить теплом і безпекою українських військовослужбовців, які зіткнулися з небезпечною зимою в боротьбі за свою країну», – сказав Сунак.

До середини грудня Британія планує доставити понад 25 000 комплектів одягу для екстремально холодної погоди, що забезпечить військовослужбовцям можливість діяти та виживати в умовах низьких температур в Україні.

Комплекти одягу для екстремальних холодів будуть надані на додаток до більш ніж 7000 комплектів звичайного одягу для холодної погоди, які були роздані в рамках операції «Інтерфлекс» – підготовки українських військових у Британії.

Сунак у середу прийме генерального секретаря НАТО, щоб обговорити майбутнє безпеки та стримування в євроатлантичному регіоні.

Єнс Столтенберг стане першим міжнародним лідером, якого британський прем’єр-міністр прийматиме з часу свого вступу на посаду минулого місяця.

Очікується, що лідери обговорять триваючу війну в Україні та те, як союзники можуть підтримати Київ. Вони також розглянуть майбутнє Альянсу НАТО і те, як ми можемо забезпечити його боєздатність для наступних поколінь.

«НАТО є наріжним каменем нашої безпеки і безпеки наших союзників. Поки війна в Україні продовжує вирувати, ми не повинні сприймати мир вдома як належне. Я рішуче налаштований на те, що Велика Британія буде основою НАТО впродовж наступних поколінь. Але для того, щоб протистояти майбутнім викликам, ми повинні розвиватися як Альянс, щоб відповідати і випереджати загрози з боку наших супротивників», – сказав Сунак.

Львівський портал повідомляв, що в Україну почали постачати великі партії зимової форми для військових: термобілизну, флісові светри, куртки й штани. Ще з літа Міноборони визначило закупівлю зимової форми для ЗСУ як пріоритет і поступово почало її замовляти. Партії теплого одягу поступали невеликими партіями, але тепер поставки суттєво збільшились.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.