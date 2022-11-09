ОСТАННІ НОВИНИ

Британія надасть ЗСУ зимове спорядження

Ольга Денисяка

|

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оголосив про критично важливу поставку зимового обмундирування для Збройних Сил України. Про це йдеться у заяві Даунінг-стріт, пише Європейська правда.

«Ми повинні продовжувати підтримувати український народ у його опорі жорстокості Путіна. Я радий, що передане Британією обмундирування забезпечить теплом і безпекою українських військовослужбовців, які зіткнулися з небезпечною зимою в боротьбі за свою країну», – сказав Сунак.

До середини грудня Британія планує доставити понад 25 000 комплектів одягу для екстремально холодної погоди, що забезпечить військовослужбовцям можливість діяти та виживати в умовах низьких температур в Україні.

Комплекти одягу для екстремальних холодів будуть надані на додаток до більш ніж 7000 комплектів звичайного одягу для холодної погоди, які були роздані в рамках операції «Інтерфлекс» – підготовки українських військових у Британії.

Сунак у середу прийме генерального секретаря НАТО, щоб обговорити майбутнє безпеки та стримування в євроатлантичному регіоні.

Єнс Столтенберг стане першим міжнародним лідером, якого британський прем’єр-міністр прийматиме з часу свого вступу на посаду минулого місяця.

Очікується, що лідери обговорять триваючу війну в Україні та те, як союзники можуть підтримати Київ. Вони також розглянуть майбутнє Альянсу НАТО і те, як ми можемо забезпечити його боєздатність для наступних поколінь.

«НАТО є наріжним каменем нашої безпеки і безпеки наших союзників. Поки війна в Україні продовжує вирувати, ми не повинні сприймати мир вдома як належне. Я рішуче налаштований на те, що Велика Британія буде основою НАТО впродовж наступних поколінь. Але для того, щоб протистояти майбутнім викликам, ми повинні розвиватися як Альянс, щоб відповідати і випереджати загрози з боку наших супротивників», – сказав Сунак.

Львівський портал повідомляв, що в Україну почали постачати великі партії зимової форми для військових: термобілизну, флісові светри, куртки й штани. Ще з літа Міноборони визначило закупівлю зимової форми для ЗСУ як пріоритет і поступово почало її замовляти. Партії теплого одягу поступали невеликими партіями, але тепер поставки суттєво збільшились.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Куди йдуть зібрані покупцями «АТБ» десятки тонн використаних батарейок
Анастасія ПИЖ
Куди йдуть зібрані покупцями «АТБ» десятки тонн використаних батарейок

Як патріотичний та вельми прогресивний бізнес «АТБ» системно приділяє увагу питанням охорони довкілля, а також уважно ст...

147 випадків зґвалтувань. Педофіла Московченка запроторено у психлікарню
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
147 випадків зґвалтувань. Педофіла Московченка запроторено у психлікарню

Галицький районний суд Львова визнав львівського педофіла Романа Московченка, організатора християнських таборів, винним...

У промзоні на Сихові збудують офісний центр. Хто за цим стоїть (уточнено)
Наталя ДУЛЯБА
У промзоні на Сихові збудують офісний центр. Хто за цим стоїть (уточнено)

У промисловій зоні на вул. Навроцького, що у Сихівському районі, зведуть новий офісний центр із підземним паркінгом. Про...

Мерія Львова викупить у забудовника школу, яку він мав звести в обмін на землю
Наталя ДУЛЯБА
Мерія Львова викупить у забудовника школу, яку він мав звести в обмін на землю

На вулиці Топольній біля ТРЦ «Спартак» зведуть новий житловий комплекс із 4-поверховою школою. Вона має стати частиною п...

всі статті
Львівський портал