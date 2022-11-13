ЗСУ звільнили село Макіївка на Луганщині

Українські військові відновили контроль над селом Макіївка, що у Красноріченській селищній громаді Сватівського району, Луганщини, повідомила пресслужба Луганської ОВА.

Як відомо, 11 листопада ЗСУ зайшли до Херсона. Місто повернули під контроль України.

Українські військові просуваються на території Луганщини повільніше, але нещодавно деокупували 11 населених пунктів.

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