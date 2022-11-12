У Львові п’яний водій-утікач врізався в авто, а потім – у дерево

У Львові нетверезий водій, втікаючи від поліцейських, протаранив авто, а потім врізався у дерево на території школи. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

Випадок стався у ніч на суботу, 12 листопада. Близько півночі на вул. Чигиринській правоохоронці помітили автомобіль Nissan, який Порушив правила дорожнього руху. На вимогу інспекторів водій не зупинився, а різко звернув у двори.

Біля одного з будинків на вул. Чигиринській він врізався в Subaru, після чого поїхав у напрямку вул. Івана Мазепи. Там водій-утікач зніс огорожу школи та в’їхав у дерево.

З’ясувалось, що за кермом Nissan’а перебував нетверезий 38-річний львів’янин. У нього виявили ознаки алкосп’яніння. Втім від перевірки чоловік відмовився.

На порушника склали п’ять протоколів: два за ст.124 (порушення ПДР, що призвело до ДТП), за ст.122-4 (залишення місця дорожньо-транспортної пригоди), за ч.1 ст.122-2 (невиконання вимог поліцейського про зупинку) та за ч.1 ст.130 (керування транспортним засобом в стані сп’яніння) КУпАП.

Згодом адмінматеріали скерують до суду, який і обиратиме покарання горе-водію.

Додамо, загалом цієї ночі на Львівщині спіймали 12 п’яних водіїв.

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