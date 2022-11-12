США допоможуть Україні захистити критичну інфраструктуру, – Блінкен

США рішуче налаштовані допомоги Україні захистити її критичну інфраструктуру від російських атак. Про це 12 листопада заявив державний секретар США Ентоні Блінкен під час зустрічі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою у кулуарах саміту АСЕАН у Камбоджі, повідомляє пресслужба Держдепу.

«Ми зустрічаємось сьогодні, коли Україна щойно визволила місто Херсон та регіон, і цей успіх – ще одне свідчення надзвичайної хоробрості українських Збройних Сил, народу України та потужної підтримки, яку Україна має від усього світу, включаючи, звичайно, Сполучені Штати. Підтримки, яка триватиме стільки, скільки буде необхідно: безпекової, гуманітарної, економічної», – сказав Ентоні Блінкен.

Також держсекретар США відзначив великі ризики для енергетичної інфраструктури України через постійні атаки з боку Росії. За його словами, Кремль продовжує жорстоку і цілеспрямовану кампанію, спрямовану на те, аби позбавити українців світла і тепла взимку.

«Ми рішуче налаштовані допомогти Україні захистити критичну інфраструктуру, замінити та відремонтувати ту, яка пошкоджена», – підкреслив Блінкен.

Зі свого боку Дмитро Кулеба подякував США за допомогу у визволенні Херсона. Він також зазначив, що держсекретар США був «одним із небагатьох, хто вірив у те, що Україна вистоїть».

Кулеба також наголосив, що перемога над агресором буде спільною: «Тільки разом ми зможемо перемогти і вигнати Росію з України. Ми вже на шляху до цього. Цей момент наближається, і наша перемога буде нашою спільною перемогою – перемогою всіх миролюбних народів світу».

Нагадаємо, у Повітряних Силах допускають, що російські війська можуть здійснити новий масований удар по Україні під час саміту Великої двадцятки, який відбудеться вже 15-16 листопада.

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