ОСТАННІ НОВИНИ

Над Запоріжжям спрацювала ППО

Наталя Дуляба

|

У суботу, 12 листопада, під час тривоги над Запоріжжям спрацювала протиповітряна оборона. Уламки збитого боєприпасу впали в одному з районів міста. Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв у своєму Telegram.

Вибухи у Запоріжжі було чути близько 16:40 год. За словами посадовця, то була успішна робота української ППО.

«Будьте обережні, адже на вулицях одного з районів міста є уламки. Не чіпайте підозрілі та невідомі вам предмети. Низький уклін нашим воїнам за захист», – написав Анатолій Куртєв.

Нагадаємо, в обід 12 листопада по всій Україні оголошували повітряну тривогу. На Львівщині вона тривала майже півтори години.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Куди йдуть зібрані покупцями «АТБ» десятки тонн використаних батарейок
Анастасія ПИЖ
Куди йдуть зібрані покупцями «АТБ» десятки тонн використаних батарейок

Як патріотичний та вельми прогресивний бізнес «АТБ» системно приділяє увагу питанням охорони довкілля, а також уважно ст...

147 випадків зґвалтувань. Педофіла Московченка запроторено у психлікарню
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
147 випадків зґвалтувань. Педофіла Московченка запроторено у психлікарню

Галицький районний суд Львова визнав львівського педофіла Романа Московченка, організатора християнських таборів, винним...

У промзоні на Сихові збудують офісний центр. Хто за цим стоїть (уточнено)
Наталя ДУЛЯБА
У промзоні на Сихові збудують офісний центр. Хто за цим стоїть (уточнено)

У промисловій зоні на вул. Навроцького, що у Сихівському районі, зведуть новий офісний центр із підземним паркінгом. Про...

Мерія Львова викупить у забудовника школу, яку він мав звести в обмін на землю
Наталя ДУЛЯБА
Мерія Львова викупить у забудовника школу, яку він мав звести в обмін на землю

На вулиці Топольній біля ТРЦ «Спартак» зведуть новий житловий комплекс із 4-поверховою школою. Вона має стати частиною п...

всі статті
Львівський портал