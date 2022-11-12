Над Запоріжжям спрацювала ППО

У суботу, 12 листопада, під час тривоги над Запоріжжям спрацювала протиповітряна оборона. Уламки збитого боєприпасу впали в одному з районів міста. Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв у своєму Telegram.

Вибухи у Запоріжжі було чути близько 16:40 год. За словами посадовця, то була успішна робота української ППО.

«Будьте обережні, адже на вулицях одного з районів міста є уламки. Не чіпайте підозрілі та невідомі вам предмети. Низький уклін нашим воїнам за захист», – написав Анатолій Куртєв.

Нагадаємо, в обід 12 листопада по всій Україні оголошували повітряну тривогу. На Львівщині вона тривала майже півтори години.

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