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На Львівщині оголосили повітряну тривогу

Наталя Дуляба

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У суботу, 12 листопада, о 14:25 год. у Львові та області почали лунати сирени повітряної тривоги. Усіх закликають терміново спуститися в укриття.

Сигнал «Повітряна тривога» означає, що потрібно виконати такі дії:

  • Якщо ви вдома, вимкніть світло та газ, візьміть документи, необхідні ліки, трохи харчів та води і перейдіть у найближче укриття.
  • Повідомте про тривогу сусідів та осіб з інвалідністю. Допоможіть їм перейти в укриття.
  • Залишайтеся в укритті до повідомлення про відбій повітряної тривоги! Не виходьте, доки не буде дано команди відбій повітряної тривоги!

Якщо ж ви вимушені залишитися у квартирі, то варто ховатися у приміщеннях із глухими стінами. 

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