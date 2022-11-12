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Із музеїв на Херсонщині росіяни вкрали майже 15 тисяч картин, – партизани

Наталя Дуляба

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Російські окупаційні війська вивезли до Сімферополя майже 15 тисяч експонатів із художніх музеїв у Херсоні та Новій Каховці. Про це повідомляють Сили національного спротиву.

Так, українські партизани зафіксували, як до окупованого Сімферополя рушили чотири вантажівки, наповнені цінностями, що їх викрали росіяни із музеїв.

За даними підпілля, загарбники вивезли майно з Херсонського художнього музею імені Олексія Шовкуненка та його філії у Новій Каховці. Йдеться про крадіжку майже 15 тисяч експонатів.

«У постійній експозиції музею – іконопис XVII – початку XX століття, українське мистецтво другої половини XIX – початку XX століття. Також представлені роботи сучасних митців», – йдеться в повідомленні.

Разом із тим відомо, що рашисти вивезли з музеїв Херсонщини не лише цінності, а й сантехніку, зокрема унітази, та побутову техніку.

Нагадаємо, про те, що російські окупанти взялись масово грабувати музеї та приватні колекції на Херсонщині, стало відомо у травні. Для полювань влаштовували цілі рейди також до помешкань місцевих краєзнавців, колекціонерів і магазинів антикваріату.

Наприкінці квітня росіяни вивезли з музеїв Маріуполя понад 2000 експонатів. Серед них – оригінальні картини Архипа Куїнджі та Івана Айвазовського, стародавні ікони та унікальний рукописний сувій Тори, Євангеліє 1811 року, виготовлене маріупольських греків.

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