У Маріуполі росіяни пограбували музеї

Російські окупанти викрали з музеї Маріуполя об’єкти історичного та культурного спадку України. Про це повідомили у пресслужбі Маріупольської міської ради.

Так, з Маріуполя до Донецька росіяни вивезли понад дві тисячі унікальних експонатів. Серед них оригінальні роботи Архипа Куїнджі та Івана Айвазовського. Стародавні ікони та унікальний рукописний сувій тори. А також виготовлене венеційською типографією для маріупольських греків Євангеліє 1811 року та більше 200 медалей з музею медальєрного мистецтва Харабета.

Міська рада вже готує звернення до правоохоронних органів та Інтерполу.

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