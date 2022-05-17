У Херсонській області росіяни грабують музеї та приватні колекції

На тимчасово окупованій Херсонщині війська рф масово грабують музеї і приватні мистецькі колекції, після цього все звозять до Криму. Про це йдеться на сторінці Головного управління розвідки Міноборони України у Facebook.

Відомо, що росіяни вивозять в окупований Крим майно херсонських музеїв та мистецькі колекції навчальних закладів. Крім того, з 12 травня російські військові почали цілеспрямовані рейди до помешкань місцевих краєзнавців, колекціонерів, і магазинів антикваріату.

«Примусово відбирають все, що становить хоч найменшу художню чи історичну цінність. Інформацію про наявність колекцій їм повідомляють так звані «цивільні експерти» з-поміж колаборантів. Вони ж дають попередню оцінку щодо цінності експонатів», – кажуть у розвідці.

Водночас свідки зауважують, що представники збройних сил рф, яких залучали до таких рейдів, ззовні не схожі на звичайних військовослужбовців. Вони екіпіровані одягом західного зразка, пересуваються на позашляховиках Toyota. Втім зброю мають російського виробництва.

Усі награбовані цінності вивозять невеликими вантажівками у супроводі позашляховиків, іноді – в супроводі ББМ «Тигр».

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