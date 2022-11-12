12 листопада світло на Львівщині вимикати не будуть

У суботу, 12 листопада, графіки погодинного чи аварійного відключення електроенергії у Львові та області не впроваджували. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі «Львівобленерго».

Так, наразі прийнято рішення не вимикати мешканцям Львівщини світло, втім енергетики додають: все може змінитись у будь-який момент.

«Зверніть увагу, що вказівка про введення графіків може надійти від “Укренерго” у будь-який час, зважаючи на ситуацію в енергосистемі України», – йдеться у повідомленні.

Детальніше про те, чому у вас немає світла, можна дізнатися на сайті «Львівобленерго», у чат-ботах компанії, на її сторінці у Facebook або ж за номерами кол-центру:

0-800-30-15-68

067-333-15-68

050-460-15-68

093-170-15-68

093-170-15-68.

Нагадаємо, після атак РФ на енергосистему України жителів Львівщини неодноразово закликали скоротити споживання електроенергії.

До стабілізації енергоринку України усіх закликають раціонально використовувати електроенергію та максимально обмежити її споживання у пікові години навантаження на енергосистему – з 08:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.

Підприємствам слід вимкнути рекламу, підсвітки та зовнішнє освітлення після завершення робочого часу і упродовж комендантської години. І якщо є така можливість, то частково перейти на роботу вночі.

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