У Львові на місяць перекриють початок Любінської

Із понеділка, 14 листопада, і протягом місяця у Львові перекриють для руху транспорту вул. Любінську біля будинку №6. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.

Біля будинку на вул. Любінській, 6 ТзОВ «Сота Любінь» почне підключати новозбудований житлово-офісний центр до інженерних мереж. Через це проїзд цією частиною вулиці перекриють до 14 грудня.

Йдеться про невелику ділянку початку вул. Любінської, через яку можна потрапити на вул. Кульпарківську й на вул. Городоцьку.

Об’їзд відбуватиметься відповідно до тимчасової схеми організації дорожнього руху:

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